Лосенок заблокировал трассу под Екатеринбургом

Движение на трассе замедлилось из-за лосенка. Фото: скрин с видео в группе ВК «Екатеринбург – Серов (Online)»

В понедельник, 20 сентября, водители заметили небольшого лосенка на трассе Екатеринбург-Арти. Оказалось, что сейчас в Свердловской области идет миграция животных, из-за чего представители уральской фауны выходят на трассы. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Лосенок, видео с которым выложили в группе «Екатеринбург – Серов (Online)», стоит посреди трассы и не шевелится. По всей видимости, житель леса никогда не видел автомобили, поэтому находился в состоянии шока. Автомобилисты объезжали лосенка по встречной полосе.

С начала 2021 года в Свердловской области, по данным ГИБДД, произошло 448 ДТП с участием диких и домашних животных, два человека погибли, еще 17 – получили травмы. Большая часть аварий случается в темное время суток.