Администрация Академического района будет построена рядом с Преображенским парком

Администрация будет построена на улице Вильгельма де Геннина, 60 Фото: УК Академический

Администрация Академического района будет построена на улице Вильгельма де Геннина, 60, рядом с Преображенским парком. К такому решению пришли власти Екатеринбурга. Об этом сообщил на заседании городской думы начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии Алексей Храмов.

- Место для строительства здания выбиралось не только чиновниками, но застройщиками и будущими управленцами нового района. Они решили, что на этом месте здание администрации вписывается в градостроительный контекст,- отметил он.

Чтобы построить администрацию в границах улиц Вильгельма де Геннина - Академика Парина - Чкалова - проспекта Академика Сахарова, было предложено внести изменения в правила землепользования и застройки, а именно поменять статус с «территории общего пользования» на Ц2 - общественно-деловую зону.

Напомним, 25 мая депутаты гордумы внесли изменения в Устав города, утвердив окончательно Академический восьмым районом Екатеринбурга. Изменения вступят в силу 1 октября 2021 года. Сформировать администрацию нового района планируется в январе 2022 года.