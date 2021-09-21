Уральские строители попросили губернатора принять акт о перерасчете стоимости контрактов

Сейчас, когда подрядчики делают перерасчет, им отказывают в проведении повторной проверке достоверности определения сметной стоимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские строители попросили главу региона Евгения Куйвашева посодействовать принятию в Свердловской области нормативного акта о возможности перерасчета стоимости контрактов. По словам представителей «Уральского объединения строителей», это позволит подрядчикам справиться с кризисной ситуацией на рынке и компенсировать финансовые потери на значительно подорожавшие стройматериалы.

- Постановление Правительства РФ от 9 августа 2021 года № 1315 предусматривает возможность увеличивать цену контракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия до 30%. Чтобы его реализовать, регионы должны принять свой нормативный акт, - рассказал заместитель генерального директора по связям с общественностью «Уральского объединения строителей» Денис Снетков. - Такой акт в Свердловской области до сих пор не принят.

Генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей» Сергей Ренжин что, если в Свердловской области не появится нормативный акт, может остановиться строительство муниципальных объектов и произойдет серьезный срыв сроков производства работ.

По его словам, сейчас, когда подрядчики делают перерасчет, им отказывают в проведении повторной проверки сметной стоимости, объясняя это тем, что заказчик не входит в перечень, указанный в постановлении правительства, так как в области не подписан необходимый региональный акт.