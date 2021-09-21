Свердловский избирком подвел предварительные итоги выборов в Заксобрание

Участки работали три дня
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Избирком подвел предварительные итоги выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области после подсчета 100% бюллетеней. Предварительные результаты голосования:
- «Единая Россия», - 35,56%,
- «КПРФ» - 22,98% ,
- «Справедливая Россия - 14,50%,
- ЛДПР - 9,35%,
- «Новые люди» - 9,19%,
- «Яблоко» - 2,75%,
- «Зеленая альтернатива» -1,24%,
- «Партия роста» - 0,69%.
По данным избиркома, отчитались все 2 524 участковые комиссии. В выборах приняли участие 47,82 % свердловчан.
Напомним, впервые выборы длились три дня, а не один. Избиратели могли голосовать с 17 по 19 сентября.
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