Свердловский избирком подвел предварительные итоги выборов в Заксобрание

Участки работали три дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Избирком подвел предварительные итоги выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области после подсчета 100% бюллетеней. Предварительные результаты голосования:

- «Единая Россия», - 35,56%,

- «КПРФ» - 22,98% ,

- «Справедливая Россия - 14,50%,

- ЛДПР - 9,35%,

- «Новые люди» - 9,19%,

- «Яблоко» - 2,75%,

- «Зеленая альтернатива» -1,24%,

- «Партия роста» - 0,69%.

По данным избиркома, отчитались все 2 524 участковые комиссии. В выборах приняли участие 47,82 % свердловчан.

Напомним, впервые выборы длились три дня, а не один. Избиратели могли голосовать с 17 по 19 сентября.

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