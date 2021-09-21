В Кольцово запустили сервис по доставке багажа

Пассажиры Кольцово теперь могут заказать доставку багажа до дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово запустили сервис по доставке багажа. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани. В Кольцово считают, что сервис может быть востребован деловыми туристами, пассажирами с детьми или с негабаритным багажом.

- Сервис позволяет экономить силы пассажира при транспортировке багажа в аэропорт перед вылетом и из аэропорта по прилету, время от багажных процедур внутри аэропорта, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

При оформлении доставки багажа в аэропорт сотрудники сервиса забирают багаж из указанной точки, пломбируют его, доставляют в Кольцово и оформляют на рейс без участия пассажира. Кроме того, можно заказать доставку багажа из аэропорта в нужное место. Оформляется доставка на сайте bags.aero.