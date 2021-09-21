По словам очевидцев, учеников не выпускали на улицу. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Каменске-Уральском спецслужбы оцепили школу № 15. Как выяснилось, причиной для этого стало обнаружение бесхозного предмета. Об этом сообщает портал Ku66.ru.

- Бесхозный предмет был обнаружен на прилегающей к школе территории. Специалисты проверили его, ничего криминального в этой истории нет, - пояснил «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что 20 сентября в Пермском государственном университете произошло вооруженное нападение.