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Происшествия21 сентября 2021 10:13

На Урале спецслужбы оцепили школу из-за бесхозного предмета

В полиции рассказали о случившемся
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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По словам очевидцев, учеников не выпускали на улицу.

По словам очевидцев, учеников не выпускали на улицу.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Каменске-Уральском спецслужбы оцепили школу № 15. Как выяснилось, причиной для этого стало обнаружение бесхозного предмета. Об этом сообщает портал Ku66.ru.

- Бесхозный предмет был обнаружен на прилегающей к школе территории. Специалисты проверили его, ничего криминального в этой истории нет, - пояснил «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что 20 сентября в Пермском государственном университете произошло вооруженное нападение.