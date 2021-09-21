Летнюю эстраду в парке Маяковского начнут восстанавливать в 2022 году

В парке отметили, что эскиз, который ранее был представлен (на фото), потерпел изменения Фото: пресс-служба ЦПКиО Маяковского

Парк Маяковского заключил контракт с подрядчиком, который создаст проект по восстановлению Летней эстрады. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. В проект, согласно документам, вложили больше двух миллионов рублей.

- Ремонтные работы запланированы на 2022 год, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе парка. - Проект будет сдан весной, и сразу же после начнутся непосредственно работы.

Площадку будут использовать для мероприятий разного формата. Проект восстановления эстрады в парке обещали показать позже. В пресс-службе отметили, что эскиз, который ранее был представлен, потерпел изменения.

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что ремонт Летней эстрады планируется начать в 2021 году, однако сроки перенесли. Ранее площадку использовали для фестивалей и концертов, однако уже больше четырех лет сцена пустует.