На СвЖД стартовала прививочная кампания против гриппа

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

В целом планируется привить около 50 тыс. работников железнодорожного транспорта.

Всплеск заболеваемости гриппом традиционно происходит в ноябре, поэтому самым благоприятным временем для прививки считаются сентябрь – октябрь, чтобы организм успел сформировать иммунный ответ. Для иммунизации используются вакцины российского производства, защищающие от штаммов вируса, которые, по прогнозам, будут циркулировать в текущем эпидемиологическом сезоне. Прививка делается бесплатно.

Наряду с вакцинацией против гриппа во всех клиниках сети «РЖД-Медицина» на Свердловской магистрали продолжается прививочная кампания против COVID-19. Медики рекомендуют, чтобы перерыв между введениями вакцин против коронавируса и гриппа составлял не меньше месяца.

На данный момент вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») привито более 45 тыс. работников железнодорожного транспорта (69% от общей численности).

Профилактическим мероприятиям по защите здоровья сотрудников в ОАО «РЖД» уделяется повышенное внимание, так как их состояние оказывает влияние на устойчивую работу транспорта и качество обслуживания пассажиров. Прививка усиливает защиту организма и уменьшает тяжелые последствия респираторных заболеваний.

В первую очередь профилактические прививки рекомендованы работникам, относящимся к группе риска. Это те железнодорожники, которые работают в местах массового скопления людей и на свежем воздухе, обеспечивают безопасность движения поездов, – члены локомотивных и поездных бригад, монтеры пути, осмотрщики вагонов, а также билетные кассиры, сотрудники вокзалов и медики компании.