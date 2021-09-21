В Нижнем Тагиле мужчина разбил стекла в своей машине и бросил ее посреди дороги

Владелец машины ушел оставив ее стоять поперек проезжей части Фото: Telegram-канал Екатеринбург №1

В Нижнем Тагиле ночью, 20 сентября, мужчина на ВАЗ-2112 бросил машину посреди дороги и ушел. Перед этим он разбил в ней стекла, порвал свои документы и раскидал их по проезжей части.

- Внимание инспекторов дорожно-патрульной службы ОБ ДПС ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»,осуществляющих несение службы в Дзержинском районе привлек автомобиль ВАЗ-2112, находящийся поперек проезжей части улицы Алтайской в районе дома 1 переулка Оплетина. Автомобиль препятствовал движению транспортных средств, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Порванные документы валялись возле машины Фото: Telegram-канал Екатеринбург №1

Инспекторы ДПС попросили мужчину убрать автомобиль с проезжей части, но он заявил, что она ему не нужно и ушел. Тогда госавтоинспекторам пришлось убирать машину с дороги самим. Автомобиль отправили на штрафную стоянку за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств (ст. 12.19 ч.4 КоАП РФ).

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