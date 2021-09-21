В Екатеринбурге за ночь сгорело два автомобиля

На оба сообщения о пожаре выезжали восемь человек личного состава МЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за ночь, 21 сентября, сгорело два отечественных автомобиля. Первым вспыхнул ВАЗ-2110 на переулке Каслинский.

- В 03:48 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара было задействовано две единицы техники, восемь человек личного состава. Пожар потушен в течение трех минут, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь повредил моторный отсек и кузов машины, распространившись на площади пять квадратных метров. Второй автомобиль - ВАЗ 21014 загорелся на улице Мраморской около 04:20. Огонь, по данным МЧС, охватил площадь в три квадратных метра. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. С огнем пожарные справились за две минуты.

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