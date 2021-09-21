В Екатеринбурге за ночь сгорело два автомобиля

На оба сообщения о пожаре выезжали восемь человек личного состава МЧС
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге за ночь, 21 сентября, сгорело два отечественных автомобиля. Первым вспыхнул ВАЗ-2110 на переулке Каслинский.
- В 03:48 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара было задействовано две единицы техники, восемь человек личного состава. Пожар потушен в течение трех минут, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Огонь повредил моторный отсек и кузов машины, распространившись на площади пять квадратных метров. Второй автомобиль - ВАЗ 21014 загорелся на улице Мраморской около 04:20. Огонь, по данным МЧС, охватил площадь в три квадратных метра. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. С огнем пожарные справились за две минуты.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка