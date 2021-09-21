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Общество21 сентября 2021 6:10

В Екатеринбурге построят еще один детский сад

Он будет рассчитан на 200 детей
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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в новом здании детского сада смогут принять 200 малышей

в новом здании детского сада смогут принять 200 малышей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге построят еще один детский сад, который сможет принять 200 малышей. Возведение нового здания дошкольного учреждения одобрил мэр Алексей Орлов на комиссии по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и землепользования администрации города.

- Члены комиссии предложение застройщика поддержали единогласно, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Компания-застройщик построит детский сад на территории нового жилого квартала в границах бульвара Академика Семихатова - улиц Амундсена - Краснолесья - Михеева.

Напомним, недавно мы рассказывали, что новый детский сад планируют построить также на Эльмаше и в Октябрьском районе.