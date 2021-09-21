в новом здании детского сада смогут принять 200 малышей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге построят еще один детский сад, который сможет принять 200 малышей. Возведение нового здания дошкольного учреждения одобрил мэр Алексей Орлов на комиссии по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и землепользования администрации города.

- Члены комиссии предложение застройщика поддержали единогласно, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Компания-застройщик построит детский сад на территории нового жилого квартала в границах бульвара Академика Семихатова - улиц Амундсена - Краснолесья - Михеева.

Напомним, недавно мы рассказывали, что новый детский сад планируют построить также на Эльмаше и в Октябрьском районе.