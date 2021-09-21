Здание построено во второй половине XIX века по заказу купца Павла Тарасовича Аксенова Фото: mir.midural.ru

Мэрия Нижнего Тагила решила продать полуразрушенный памятник архитектуры XIX века - старообрядческую часовню, построенную по заказу купца Павла Тарасовича Аксенова по проспекту Ленина, 3а. Об этом свидетельствует прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022 год, опубликованный на сайте администрации города.

Здание практически полностью разрушено. Как указано на сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской области, часовня обветшала еще в 1920 году.

Стоимость здания площадью 260 квадратных метров пока не называется. Судьбу здания решат в Нижнетагильской городской Думе, рассматривая проект плана приватизации муниципального имущества.

Отметим, что всего в списке на приватизацию, размещенном в постановлении мэрии, значится девять помещений.

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