В Екатеринбурге 20-летний парень во время задержания напал на полицейского

Суд учел, что молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 20-летнего местного жителя осудили за нападение на полицейского. Парня признали виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Следователи установили, что 5 апреля молодого человека остановили для проверки документов, когда он шел по территории садового товарищества.

- Екатеринбуржца заподозрили в незаконном обороте наркотиков. При себе у подсудимого имелся мобильный телефон, посредством которого молодой человек, по имевшимся сведениям, узнавал о месте нахождения приобретаемого наркотического средства, - отметили в СУ СК России по Свердловской области.

Как только к парню подошли полицейские, он, чтобы замести следы, попытался сломать свой сотовый телефон. А, когда силовики попытались его остановить, он напал на одного из них. Суд учел, что молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся, и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.