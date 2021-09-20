В Екатеринбурге вновь загорелась заброшенная больница в Зеленой роще

Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

В Екатеринбурге вновь загорелось заброшенное здание больницы, которое расположено в Зеленой роще. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 150 квадратных метров.

- По адресу 8 Марта, 78 горит кровля неэксплуатируемого здания. На месте работают 23 человека личного состава, восемь единиц пожарно-спасательной техники, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, заброшенное здание больницы пустует уже много лет. Городские власти и инвесторы несколько раз собирались перепрофилировать строение. Например, в 2019-м году один из городских застройщиков предложил сделать здание больницы частью современного ЖК. Кстати, последний раз конструкция горела меньше месяца назад. По предварительным данным, тогда вспыхнул мусор, которым завалено заброшенное здание.

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