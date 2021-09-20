В Екатеринбурге мужчина попытался вынести с завода несколько килограммов металлолома

Злоумышленник рассказал, что собирался сдать свою добычу в ближайший пункт приема Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали молодого человека, который собирался вынести несколько килограммов металлолома с территории местного завода. В полицию обратились местные жители и сообщили, что неизвестный тайком пришел на предприятие на улице Эстонской и попытался вынести железо.

- Был изобличен неработающий и ранее судимый за кражу 29-летний житель Екатеринбурга. Мужчину доставили в территориальный ОВД, где он дал признательные показания. Сумма ущерба составила порядка 18 тысяч, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Злоумышленник рассказал, что собирался сдать свою добычу в ближайший пункт приема металлолома. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». До суда молодого человека отпустили под подписку о невыезде, ему грозит до пяти лет тюрьмы.