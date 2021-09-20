В Екатеринбурге на фасаде Ельцин-центра появились слова в память о погибших в пермском ВУЗе

Фото: пресс-служба Ельцин-центра

В Екатеринбурге на фасаде Ельцин-центра появилась свеча с надписью «Пермь. 20.09.2021. Скорбим». Так в уральской столице отдают дань памяти погибшим во время стрельбы в Пермском Государственном университете. Известно, что вооруженный парень ворвался в здание ВУЗа и открыл огонь. Несколько человек погибли, десятки пострадали.

Не остались в стороне и игроки местного футбольного клуба «Урал». Их матч с московским «Локомотивом», начавшийся в 18:30 по местному времени, начался с минуты молчания, а на огромных экранах «Екатеринбург-арены» появилась надпись «20.09.2021», оформленная в траурной тематике.

Как пишет «КП-Пермь» стрельба в государственном университете произошла в понедельник утром. На территорию вуза зашел молодой человек с оружием, он открыл стрельбу по студентам, которые находились в восьмом корпусе. По официальным данным, погибли восемь человек, более 20 ранены.