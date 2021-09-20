Фото: пресс-служба клуба «Уралочка-НТМК»

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» вышел в полуфинал кубка России. Накануне во дворце игровых видов спорта команда встретилась с молодежным составом из Екатеринбурга, который носит название «Уралочка-2-УрГЭУ».

Юные спортсменки без шансов уступили первые две партии, они завершись со счетом 25:13 и 25:11 соответственно. А вот в третьем сете «Уралочка-2» попыталась навязать борьбу, но зацепиться за победу не получилось.

- Важно, что девочки в такой игре собрались и показали свой максимум. Против своих всегда играть сложно: подруги, знакомые, - отметил главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.

Подводя итог, молодежная команда уступила более опытным соперницам и отдала путевку в полуфинал турнира челябинскому «Динамо-Метару».