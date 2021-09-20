В Краснотурьинской колонии арестанты стали делать сувениры на 3D-принтере

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В Свердловской области арестанты исправительной колонии № 3, расположенной в Краснотурьинске, научились делать сувениры, распечатанные на 3D-принтере, новые технологии решили совместить с ручным трудом. Начальник производства заверяет, что теперь статуэтки изготавливаются гораздо быстрее, да и круг возможностей существенно расширился.

- На 3D принтере изготавливаются исходные формы фигур для дальнейшей отливки из гипса и жидкого пластика, что позволяет сократить время изготовления исходников с двух месяцев до одной недели. Без принтера исходные формы изготавливались вручную из глины, - отметили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

В колонии говорят, что внедрение новых высокотехнологичных устройств на производстве позволят осужденным получить новые навыки. Напомним, ранее заключенные исправительной колонии № 5 из Нижнего Тагила сняли забавный мотивационный ролик против совершения суицида. Мини-фильм создали в рамках проведения месячной акции «Жизнь».