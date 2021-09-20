В Екатеринбурге казаки пришли на ярмарку с участием ресурсного центра для ЛГБТ-сообщества

Фото: Facebook директора музея советского быта Ирины Светоносовой

В Екатеринбурге представители казачьей организации пришли с проверкой на осеннюю ярмарку в музей советского быта. На этом мероприятии, в котором участвовал и ресурсный центр для ЛГБТ-сообщества, молодые художники и ремесленники уральской столицы представили свои работы.

За неделю до запланированной «арт-барахолки» организаторам стали поступать угрозы. А в день самой ярмарки на площадку пришли восемь крепких мужчин, которые без объяснения причин стали осматривать территорию.

- Все остальное напоминало сцену из сериала «Бригада». Не представились, за вход не заплатили, не объяснили, на каком основании зашли и начали что-то проверять. У нас завязалась беседа с включенными телефонами с обеих сторон, - рассказывает директор музея Ирина Светоносова на своей странице в Facebook.

Не найдя ничего интересного, мужчины быстро покинули площадку. Директор музей сетует на то, что энергию этих молодых людей можно было направить на настоящие хорошие дела, помогая, например, детским домам, а «воевать» с теми, кто значительно слабее их самих.