Олимпийский чемпион Давид Белявский дал старт матчу «Урала» в Екатеринбурге

Известный спортсмен произвел символическое «вбрасывание» и ввел мяч в игру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский дал старт матчу между «Уралом» и «Локомотивом». Известный спортсмен произвел символическое «вбрасывание» и ввел мяч в игру.

Напомним, матч между футбольными командами начали с минуты молчания в память о погибших после стрельбы в Пермском государственном университете. На огромных экранах высветилась дата «20.09.2021», оформленная в траурной тематике.

Сейчас «Урал» занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды Игоря Шалимова всего два очка. «Шмели» проиграли пять матчей из семи. Последняя встреча уральцев проходила на выезде. Наши футболисты разгромно проиграли казанскому «Рубину» со счетом 4:0. Пресс-служба клуба после матча поблагодарила болельщиков, которые поддерживают команду, несмотря на непростой период без побед.