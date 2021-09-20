В Екатеринбурге матч «Урала» с «Локомотивом» начался с минуты молчания

На огромных экранах высветилась дата «20.09.2021» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге матч между футбольными командами «Урал» и «Локомотив» начали с минуты молчания в память о погибших после стрельбы в Пермском государственном университете. На огромных экранах высветилась дата «20.09.2021», оформленная в траурной тематике.

Напомним, как пишет «КП-Пермь» стрельба в государственном университете произошла в понедельник утром. На территорию вуза зашел молодой человек с оружием, он открыл стрельбу по студентам, которые находились в восьмом корпусе. По официальным данным, погибли восемь человек, более 20 ранены.

Занятия в школах, техникумах и колледжах после стрельбы в ПГНИУ отменены. Школьников отправляют домой. Педагоги сообщают, что такое решение принял оперативный штаб. Детей передают только в руки взрослых. О том, будут ли завтра продолжены занятия, не сообщается.