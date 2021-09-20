На Урале мужчина выбросил свою собаку с третьего этажа

На место ЧП выезжала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Асбеста 20 сентября позвонили в полицию и сообщили том, что их сосед буянит. Мужчина выбросил свою собаку из окна третьего этажа. На место ЧП оперативно прибыли полицейские и кинологи, которые попытались оказать помощь бедному питомцу.

- Факт, что гражданин выбросил собаку, не подтвержден. По данному происшествию в настоящий момент проводится проверка. Пострадавшее животное увезли в Екатеринбург, - пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе «МО МВД Асбестовский».

Маленькая собака была в тяжелом состоянии, у нее была низкая температура и внутренние повреждения. К сожалению, по пути в Екатеринбург питомец скончался.

- Собака погибла. Ее даже не довезли до клиники. У нее кровотечение было, судороги в машине начались. Если бы на месте оказали помощь, то собака бы выжила, - рассказала «КП» директор Благотворительного фонда помощи бездомным животным Марина Шарифуллина.