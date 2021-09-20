В Екатеринбурге ремонт дорог закончили на 95%

На развязке Луганской - Объездной ремонт закончится до 30 сентября
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ремонт дорожного покрытия в Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершен на 95%. Об этом сообщает администрация города.
- Из общего перечня, состоящего из 45 участков автомобильных дорог, законтрактованных в 2021 году, 20 объектов ремонтируются в рамках национального проекта, - говорится в сообщении.
Протяженность этих дорог составляет 23 километра, площадь - более 333 тысяч квадратных метров. Мэрия отмечает, что активные ремонтные работы ведутся только на развязке Луганской - Объездной. Там ремонт закончится до 30 сентября. Однако этот проект является двухгодичным. Второй этап работ начнется в 2022 году.
Остальные 19 дорог отремонтированы. На них выезжают комиссии и устраняют выявленные замечания.
Дорожные рабочие уже отремонтировали мост на улице Бебеля улицу Фурманова от 8 Марта до Шаумяна, улицу Щорса от Белинского до 8 Март. Также закончены работы на проспекте Орджоникидзе, улице Фронтовых Бригад от Шефской до Норильской, 78. Кроме того, обновили дорожное покрытие на улице Таватуйская на участке от улицы Маневровой до переулка Теплоходного.
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