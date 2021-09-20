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Общество20 сентября 2021 16:01

Явка на выборах в Свердловской области составила 49%

Глава региона заверил, что это хороший показатель
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Также губернатор отметил, что «Единая Россия» победила во всех одномандатных округах

Также губернатор отметил, что «Единая Россия» победила во всех одномандатных округах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердлвоской области Евгений Куйвашев заявил, что, по предварительным данным, явка на трехдневных выборах составила около 49% от общего числа населения. Глава региона заверил, что это хороший показатель, который отражает сознательность уральцев, их неравнодушие и активность.

- Мы несколько месяцев работали над организацией голосования. Это была непростая задача. Особенно в условиях эпидемии. Многие мои коллеги за это время переболели COVID-19. Кто-то болеет до сих пор, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Также губернатор отметил, что «Единая Россия» победила во всех одномандатных округах в Госдуму и сохранила статус-кво в Заксобрании. Напомним, в Свердловской области за порядком на выборах с 17 по 19 сентября следили 13 164 сотрудника МВД, 500 курсантов УрЮИ МВД России, 2 252 представителя ЧОП и 503 члена добровольной народной дружины.