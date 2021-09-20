В Свердловской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 62 процента

Наиболее неблагополучная обстановка сложилась в ЗАТО Свободный Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за прошлую неделю превысила эпидпорог на 62.2 %, за минувшие семь дней в регионе вирус подхватили 45.4 тысячи человек, также это на 37% больше, чем показатели прошлой недели. Больше всего заболевших среди детей до 17 лет – 63% от общего числа зарегистрированных случаев.

В рамках лабораторного мониторинга за ОРВИ в лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и медорганизаций за неделю обследовано 50 человек: доминируют риновирусы. Также выделены вирусы SARS-CoV-2,РС-вирус и аденовирусы, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Наиболее неблагополучная обстановка сложилась в ЗАТО Свободный, здесь уровень по заболеваемости выше среднеобластного в полтора раза. Напомним, накануне в Свердловской области наблюдается рост случаев заболевания пневмонией в сравнении с показателями прошлого года.