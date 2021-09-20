Больше девяти тысяч жителей Екатеринбурга пробежали «Кросс нации»

18 сентября возле главного корпуса Уральского федерального университета состоялся отдельный студенческий забег
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге больше девяти тысяч человек приняли участие в забеге «Кросс нации-2021». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В 2021 году мероприятие прошло с коронавирусными ограничениями. Не было торжественной церемонии открытия и закрытия. Принять участие в забеге могли только люди до 65 лет.
Кроме того, для забегов были организованы несколько площадок. Одновременно могли стартовать только 50 участников.
- 18 сентября возле главного корпуса Уральского федерального университета состоялся отдельный студенческий забег, в котором приняли участие около 500 человек, - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.
Старты были распределены по времени. В забеге поучаствовали студенты 22 вузов Екатеринбурга.
Ранее стало известно, что в «Кроссе нации-2021» в Свердловской области приняли участие 300 тысяч человек. Всероссийский день бега прошел в 60 муниципалитетах.
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