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Общество20 сентября 2021 15:09

Больше девяти тысяч жителей Екатеринбурга пробежали «Кросс нации»

В забеге поучаствовали студенты 22 вузов города
Анастасия ШИПИЦИНА
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18 сентября возле главного корпуса Уральского федерального университета состоялся отдельный студенческий забег

18 сентября возле главного корпуса Уральского федерального университета состоялся отдельный студенческий забег

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге больше девяти тысяч человек приняли участие в забеге «Кросс нации-2021». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В 2021 году мероприятие прошло с коронавирусными ограничениями. Не было торжественной церемонии открытия и закрытия. Принять участие в забеге могли только люди до 65 лет.

Кроме того, для забегов были организованы несколько площадок. Одновременно могли стартовать только 50 участников.

- 18 сентября возле главного корпуса Уральского федерального университета состоялся отдельный студенческий забег, в котором приняли участие около 500 человек, - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Старты были распределены по времени. В забеге поучаствовали студенты 22 вузов Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в «Кроссе нации-2021» в Свердловской области приняли участие 300 тысяч человек. Всероссийский день бега прошел в 60 муниципалитетах.

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