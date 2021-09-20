Больше девяти тысяч жителей Екатеринбурга пробежали «Кросс нации»

18 сентября возле главного корпуса Уральского федерального университета состоялся отдельный студенческий забег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге больше девяти тысяч человек приняли участие в забеге «Кросс нации-2021». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В 2021 году мероприятие прошло с коронавирусными ограничениями. Не было торжественной церемонии открытия и закрытия. Принять участие в забеге могли только люди до 65 лет.

Кроме того, для забегов были организованы несколько площадок. Одновременно могли стартовать только 50 участников.

- 18 сентября возле главного корпуса Уральского федерального университета состоялся отдельный студенческий забег, в котором приняли участие около 500 человек, - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Старты были распределены по времени. В забеге поучаствовали студенты 22 вузов Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в «Кроссе нации-2021» в Свердловской области приняли участие 300 тысяч человек. Всероссийский день бега прошел в 60 муниципалитетах.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка