ФСБ провела спецоперацию в центре Екатеринбурга

Детали операции пока не раскрываются Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга прошла спецоперация ФСБ. Об этом «КП Екатеринбург» сообщил источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что операция прошла в начале сентября. Однако детали пока не раскрываются.

В пресс-службе ФСБ по Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.

4 сентября 2021 года силовики оцепили Цыганский поселок в Юго-Западном районе. В городском УМВД объяснили, что проходило профилактическое мероприятие. Во время оцепления полиция и ОМОн проверили больше 60 человек. Из них 20 граждан доставили в отделение.

Силовики объяснили, что оцепление было осуществлено в связи со всплеском мошенничества в городе. У них была информация, что преступники могут находиться в Цыганском поселке. Также это было сделано в целях профилактики преступности.

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