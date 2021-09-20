Фонд святой Екатерины подарил Уральскому НИИ травматологии новый автомобиль скорой помощи

В машине есть все необходимое для врачей травматологии Фото: Фонд святой Екатерины

Учредители Фонда святой Екатерины подарили Уральскому институту травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина новую машину скорой помощи, собранную на базе Citroen Jumpy. Компактный автомобиль с повышенной маневренностью позволит медикам быстрее добираться до пациентов по городским пробкам.

Машина также оборудована трансформируемыми сидениями для сопровождения пациента и необходимым оборудованием - в машине установлены поручни, тележка-каталка с приемным устройством и кондиционер.

Фото: Фонд святой Екатерины

- Сейчас мы сможем организовывать комфортную транспортировку больных, которым требуется дополнительное обследование или перегоспитализация в другие медицинские организации города. Во всех случаях пациентов будет сопровождать медицинский персонал, - рассказал заместитель директора по научной работе института Кирилл Бердюгин.

Машина уже находится в гараже медицинского центра и в ближайшие дни выйдет на линию. В Фонде святой Екатерины отметили, что не первый раз помогают Уральскому НИИ травматологии - в мае институту пережали современный артроскоп за 8,7 миллионов рублей.