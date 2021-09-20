Эксперт рассказал о правилах пробежки осенью

По асфальту лучше бегать только опытным спортсменам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россиянам напомнили правила уличных пробежек в осенний период, которые помогут избежать дискомфорта во время занятий. О них изданию NEWS.ru рассказал руководитель школы бега в Ростове-на-Дону Алексей Гаврилов.

Важно обратить внимание на одежду, в которой спортсмен совершает пробежки. Одежда должна «дышать», выводить влагу и не сковывать движения. Для этого важно одеваться в несколько слоев.

- При температуре до 5 градусов достаточно одного слоя: футболки с длинными рукавами и шорт. Если температура снижается до 0 градусов, предпочтительно надеть два верхних слоя и один нижний. Можно использовать ветровку, которая защитит от ветра и дождя, - рассказывает Алексей Гаврилов.

Разминку в холодную погоду можно сделать дома, после пробежки важно провести обычную растяжку, чтобы избежать травм и ускорить восстановление. Бегать нужно так, чтобы ветер дул в спину.

При длительной пробежке нужно использовать спортивное питание и энергетические гели. Для них можно использовать поясную сумку.

Новичкам лучше бегать по грунтовым поверхностям в парках и аллеях, а не по бетону и асфальту. Это позволит снизить ударную нагрузку на связки.