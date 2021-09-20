Уральцы попросили продлить маршрут «Ласточки» до Североуральска

Предлагается продлить маршрут «Ласточки» до станции Боксита Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области просят продлить маршрут «Ласточки» Екатеринбург – Серов до Североуральска. Такая петиция появилась на портале Change.org.

- С 2013 года жители северных городов Свердловской области (Краснотурьинск, Карпинск, Волчанск, Североуральск) находятся в транспортной блокаде. Железнодорожное сообщение с Екатеринбургом отсутствует, - говорится в документе.

В петиции отмечается, что единственным транспортом до столицы Урала остается междугородный автобус. Автор документа подчеркивает, что это неудобно, особенно для пенсионеров.

Предлагается продлить маршрут «Ласточки» до станции Боксита. При этом автор хочет, чтобы были остановки в Краснотурьинске и на станции Лесная Волчанка. Петиция направлена на имя правительства Свердловской области. Под ней подписались 149 человек.

В январе 2021 года «Ласточку» запустили по двум новым направлениям: из города Ревда в Екатеринбург, а также со станции Билимбай. Поезд «Ревда – Шарташ» находится в пути 52 минуты, а «Билимбай-Екатеринбург-Пассажирский» - 59 минут.

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