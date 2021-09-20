На въезде в Компрессорный образовалась пробка из-за застрявшего под мостом грузовика

Грузовик задел мост тентом Фото: Алексей БУЛАТОВ

На въезде в микрорайон Компрессорный образовалась пробка. Причиной стала застрявший под железнодорожным мостом грузовик. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.

- Грузовик задел тентом мост. Никаких разрушений не было, - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что сотрудники ГИБДД приехали на место и помогли грузовику аккуратно проехать под мостом. По данным на 14:20, машины разъехались. В ГИБДД отметили, что пробки уже нет.

18 сентября 2021 года грузовик снес опору для дорожных знаков на Кольцовском тракте. На дорогу рухнула металлическая конструкция. Балка перекрыла проезд и образовалась пробка. На место выехала оперативная группа, которая демонтировала опору.

Сотрудники ГИБДД ищут виновника по записям с камер видеонаблюдения. У них уже есть подозреваемый. Однако информация пока не точная.

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