На въезде в Компрессорный образовалась пробка из-за застрявшего под мостом грузовика

Грузовик задел мост тентом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На въезде в микрорайон Компрессорный образовалась пробка. Причиной стала застрявший под железнодорожным мостом грузовик. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.
- Грузовик задел тентом мост. Никаких разрушений не было, - рассказали в ведомстве.
Там добавили, что сотрудники ГИБДД приехали на место и помогли грузовику аккуратно проехать под мостом. По данным на 14:20, машины разъехались. В ГИБДД отметили, что пробки уже нет.
18 сентября 2021 года грузовик снес опору для дорожных знаков на Кольцовском тракте. На дорогу рухнула металлическая конструкция. Балка перекрыла проезд и образовалась пробка. На место выехала оперативная группа, которая демонтировала опору.
Сотрудники ГИБДД ищут виновника по записям с камер видеонаблюдения. У них уже есть подозреваемый. Однако информация пока не точная.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка