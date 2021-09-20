Вместе выгоднее: "Мегафон" предлагает уральцам подключать кино, музыку и книги одним пакетом

Фото предоставлено пресс-службой Мегафон Фото пресс служба Мегафон

Впервые в одном предложении появились два крупных онлайн-кинотеатра IVI и START, крупнейший книжный сервис MyBook и музыкальное приложение СберЗвук. Пользователи получат доступ к четырем сервисам с выгодой более 60%.

МегаФон на основе анализа больших данных изучил предпочтения абонентов в ключевых категориях – онлайн-видео, музыка и книги. Сервисы, занимающие лидерские позиции в своих сегментах, стали партнерами в «МегаФон Плюс».

«Мы решили отойти от стандартной модели подписок, когда вокруг успешного продукта собираются менее популярные сервисы в расчете на привлечение аудитории за счет флагмана. Мы собрали в единую подписку бестселлеры, занимающие лидирующие позиции в своих категориях. Для наших партнеров «МегаФон Плюс» – это эффективный канал дистрибуции и выхода на новую аудиторию, для абонентов – возможность пользоваться любимыми сервисами с большим удобством и существенной скидкой», – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Зачастую пик популярности видеосервисов напрямую связан с периодом выхода новинок. Наличие двух ведущих взаимодополняющих друг друга онлайн-кинотеатров в подписке даст возможность клиентам всегда находить новинки и не переключаться на другие видеосервисы.

«МегаФон Плюс» предлагает единую подписку на четыре сервиса за 399 рублей в месяц, что позволит экономить более 60% от общей стоимости всех входящих продуктов. За год экономия каждого пользователя составит более 8 тысяч рублей. Подписка «МегаФон Плюс» доступна абонентам всех операторов связи.

Подключить «МегаФон Плюс» можно на сайте plus.megafon.ru и в личном кабинете.