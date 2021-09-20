Фото: пресс-служба прокуратуры по Свердловской области

Прокуратура через суд добивается восстановления загрязненной территории бывшего Дегтярского рудника в Свердловской области. Ранее вместе со специалистами ГКУ Свердловской области «Центра экологического мониторинга и контроля» сотрудники ведомства провели проверку и выявили недопустимый уровень накопленного вреда экологии, а также бездействие лиц, отвечающих за рекультивацию этой территории.

- Отобранные на месте пробы почвы и воды содержат значительные превышения предельно допустимых значений по марганцу, цинку, меди, железу, никелю, ванадию, свинцу и нефтепродуктам. Сброс нейтрализованных шахтных вод после станции нейтрализации оказывает негативное влияние на водный объект - Ельчевское водохранилище, наблюдается его загрязнение по сульфат-иону, марганцу, цинку, меди и иным компонентам, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

Учитывая результаты проверки, Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура в августе 2021 года направила исковое заявление в Кировский районный суд Екатеринбурга о возложении на региональное Министерство природных ресурсов и экологии обязанности в срок до 31.12.2023 обеспечить включение Дегтярского медного рудника в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Кроме того был направлен иск Министерству совместно с администрацией Дегтярска обеспечить рекультивацию нарушенных земель, защиту подземных и поверхностных вод от загрязнения кислотными шахтными водами до 31.12.2027.