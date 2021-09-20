На будке в центре Екатеринбурга появился рисунок дракона

Дракон разместился на будке в центре Екатеринбурга. Фото: предоставлено организаторами фестиваля STENOGRAFFIA

В центре Екатеринбурга на пересечении проспекта Ленина и улицы Сакко и Ванцетти на будке появился необычный рисунок дракона, созданный художником Андреем Топоровым.

Дракон на фоне туманного пейзажа с замком создан в рамках международного фестиваля STENOGRAFFIA. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Изначально эту работу создала художница Евгения Стерлигова, выполнив ее акварелью, а ее коллега Андрей Топоров создал свою версию произведения размером в 70 квадратных метров на будке.

Отметим, что в 2021 году фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA проводится в Екатеринбурге в 12 раз.