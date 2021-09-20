Уральский врач объяснил рост заболеваемости пневмонией в регионе

Большая часть пневмоний от общего числа – ковидные Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области наблюдается рост случаев заболевания пневмонией в сравнении с показателями прошлого года. Почему это происходит в регионе, рассказал «КП Екатеринбург» эксперт лабораторной диагностики, врач Александр Соловьев.

- Отражением начал этого сезона является ухудшение ситуации с заболеваемостью пневмонией. Существенно больше пневмоний регистрируется, чем в прошлом году. Это очевидно связано с распространением COVID-19, - объяснил он.

Врач добавил, что большая часть пневмоний от общего числа – ковидные.

По данным Роспотребнадзора по Свердловской области, за неделю с 6 по 12 сентября 2021 года зафиксировали 1 804 случая внебольничных пневмоний. При этом с 7 по 13 сентября 2020 года показатель был равен 957.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге резко вырос уровень заболеваемости ОРВИ. С 6 по 12 сентября 2021 года зафиксировали 17 760 новых случаев. Это в полтора раза больше, чем за предыдущие семь дней. Также это на 12% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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