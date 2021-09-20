В Свердловской области за порядком на выборах следили больше 13 тысяч полицейских

В регионе было сформировано 2 486 постоянных участковых избирательных комиссий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за порядком на выборах с 17 по 19 сентября следили 13 164 сотрудника МВД, 500 курсантов УрЮИ МВД России, 2 252 представителя ЧОП и 503 члена добровольной народной дружины.

- На случай осложнения оперативной обстановки имелся резерв сил и средств, но, к счастью, он не потребовался, - рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. - Сотрудники органов внутренних дел гарнизона с поставленной задачей справились в полном объеме, нарушений действующего законодательства о выборах на избирательных участках, которые находились под круглосуточной охраной полиции, не допущено.

Сотрудники полиции использовали средства индивидуальной защиты в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и применяли металлоискатели в целях антитеррористической безопасности избирательных участков.

Напомним, в регионе было сформировано 2 486 постоянных участковых избирательных комиссий и 38 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей. Утром 20 сентября избирком опубликовал предварительные итоги выборов в Заксобрание Свердловской области. Их можно посмотреть здесь.