На улице Нижнего Тагила нашли раненую сову

Птицу забрали зоозащитники. Фото: паблик в ВК "Инцидент Екатеринбург"

Житель Нижнего Тагила по пути на работу обнаружил на улице Ильича раненую сову, которая лежала на асфальте. Мужчина передал информацию городским зоозащитникам. Об этом пишет издание TagilCity.ru со ссылкой на паблик «Инцидент Нижний Тагил» в ВК.

Прохожий сделал несколько снимков раненой птицы и разместил их в группе, сообщив зоозащитникам координаты места нахождения совы. Те сразу выехали на место и спасли птицу.

Сейчас сову отправили на рентген, после чего у нее возьмут анализы. Птица могла сломать себе крыло или получить другую травму.