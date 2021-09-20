В этом году стоимость проезда в Екатеринбурге повышать не будут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга опровергли информацию о повышении стоимости проезда в общественном транспорте города.

- В этом году повышения стоимости проезда не будет, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь Алексея Орлова Вадим Чернопенев.

Он напомнил, что об этом также говорил и глава города на своей первой конференции в должности мэра в апреле 2021 года.

- Мы прорабатываем систему корректировки этих вещей. Это полномочия Региональной энергетической комиссии, но в этом году тариф повышать не будем, - сообщил тогда Алексей Орлов.

Напомним, в августе также появилась информация о том, что в Екатеринбурге могут вырасти цены на проезд в общественном транспорте. При этом объяснялось это частичной передачей «Гортранса» Екатеринбурга в концессию. Однако в администрации города «КП-Екатеринбург» тогда также сообщили, что никаких конкретных шагов ни транспортные предприятия, ни городские власти по этому вопросу не предпринимают на данный момент и в обозримой перспективе предпринимать не будут.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка