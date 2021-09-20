В этом году стоимость проезда в Екатеринбурге повышать не будут
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В мэрии Екатеринбурга опровергли информацию о повышении стоимости проезда в общественном транспорте города.
- В этом году повышения стоимости проезда не будет, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь Алексея Орлова Вадим Чернопенев.
Он напомнил, что об этом также говорил и глава города на своей первой конференции в должности мэра в апреле 2021 года.
- Мы прорабатываем систему корректировки этих вещей. Это полномочия Региональной энергетической комиссии, но в этом году тариф повышать не будем, - сообщил тогда Алексей Орлов.
Напомним, в августе также появилась информация о том, что в Екатеринбурге могут вырасти цены на проезд в общественном транспорте. При этом объяснялось это частичной передачей «Гортранса» Екатеринбурга в концессию. Однако в администрации города «КП-Екатеринбург» тогда также сообщили, что никаких конкретных шагов ни транспортные предприятия, ни городские власти по этому вопросу не предпринимают на данный момент и в обозримой перспективе предпринимать не будут.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка