Билайн и ВКонтакте поддержат выпуск документального сериала «Неспокойные ночи. LizaAlert»

Фото: пресс-служба «Билайн»

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) стал партнером выпуска третьего сезона документального сериала о деятельности поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт, снятого совместно с Центром поиска пропавших людей. Сериал будет состоять из 9 серий, в каждой из которых — документальные кадры спасательных операций и рабочих будней тысяч волонтеров отряда по всей стране.

Информационным партнером проекта стала ВКонтакте. Посмотреть документальный сериал можно будет в сообществе поискового отряда ЛизаАлерт. Благодаря рекламе и продвижению от социальной сети сериал увидит как можно больше людей — это поможет привлечь добровольцев.

Цель документального сериала — актуализация на уровне государства и общества проблемы поиска потерявшихся и пропавших людей и привлечение как можно большего количества новых волонтеров к участию в деятельности поискового движения по всей стране.

Билайн является многолетним партнером ЛизаАлерт, с 2012 года развивая и внедряя инфраструктурные решения для работы отряда. Так в 2011 году была создана Федеральная горячая линия 8800-700 54 52 для приема заявок и свидетельств о пропавших. Это дало толчок развитию деятельности отряда в регионах: буквально за два года региональные отделения появились в 52 городах. Затем была создана система смс-информирования людей о поисках рядом: на сегодняшний день к ней подключено 72 000 человек по всей России. Подписаться на смс-оповещения могут абоненты всех операторов, сервис бесплатен и доступен по ссылке https://lizaalert.beeline.ru/.

В 2019 году Билайн совместно со специалистами отряда создал решение «BeelineAI - Поиск людей» на основе сверхточных нейронных сетей, призванное распознавать людей или следы их присутствия на тысячах снимков с беспилотных летательных аппаратов, которые делаются во время поисков в природной среде. Это позволяет в десятки раз сократить время анализа местности, экономит физические силы людей и позволяет более оперативно принимать решение о стратегии проведения спасательной операции.

Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт:

«Документальные съемки — это еще одна возможность показать деятельность отряда изнутри, привлечь внимание общественности к непростой проблеме, в решении которой действительно важна помощь каждого. Мы снимаем реальные поиски, реальные истории спасения людей. Мы не записываем интервью, не ищем удачных локаций, не организовываем для съемок ничего специально. Наша съемочная группа, зрители и партнеры, помогающие в реализации, фактически становятся непосредственными свидетелями и участниками спасения. Нам важно, чтобы сериал затронул сердца как можно большего количества людей — отряду всегда нужны новые волонтеры».

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн):

«Технологии уже показали свою колоссальную эффективность в поисково-спасательных операциях. Но движущей силой и основным фактором успеха всегда будут оставаться люди: их энергия, знания и стремление помочь. Мы верим, что рассказ о ежедневной деятельности ЛизаАлерт может стать отправной точкой в принятии решения присоединиться к поисково-спасательному движению для тысяч новых волонтеров. Для первого шага есть простой механизм — подписка на смс-информирование об активных поисках рядом».

Екатерина Кочнева, руководитель направления Благотворительность ВКонтакте:

«Этот проект особенно важен для нас, потому что ВКонтакте — одна из ключевых площадок для поисково-спасательных отрядов. На нашей платформе они обмениваются информацией и оперативно координируют свои действия. Благодаря большой аудитории VK сотни тысяч зрителей документального сериала смогут узнать больше о буднях поисково-спасательных отрядов и важности их работы. Мы рады поддержать такую важную инициативу и надеемся, что сериал привлечет еще больше волонтеров для спасения жизней».