В Свердловской области на выборах признали недействительными голоса, найденные в испорченном сейф-пакете

Избиратели голосовали с 17 по 19 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 20 сентября, Центр общественного наблюдения подвел итоги своей работы во время выборов. В частности его представители рассказали о том, что голосование на одном из участков было частично признано не действительным.

- Одно нарушение было зафиксировано, как требующее исключения из признания голосов действительными, - рассказала Татьяна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека в Свердловской области. - Один из сейф-пакетов был испорчен. Наблюдатели отметили, что в нем были отклонения от нормы. В итоге принято решение избирательной комиссии признать голосование по бюллетеням в этом пакете не действительными. Все остальные голоса действительны.

Также в Центре общественного наблюдения отметили, что в остальном выборы в Свердловской области прошли без нарушений. В этом году Единый день голосования длился не один день, а три - с 17 по 19 сентября.