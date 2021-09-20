Больше 300 тысяч свердловчан приняли участие в «Кроссе нации - 2021»

В Екатеринбурге бегуны стартовали с восьми площадок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчане приняли участие в «Кроссе нации - 2021». Соревнования во Всероссийский день бега прошли в 60 муниципалитетах.

- Общее количество участников - более 300 тысяч человек, - рассказали в департаменте информполитики региона.

В этом году соревнования прошли в рамках празднования Международного дня студенческого спорта. Главной студенческой площадкой стала площадь Уральского федерального университета. Здесь на старт вышли две тысячи студентов из 13 высших учебных заведений. Победителями забега стали команды Уральского Государственного горного Университета, Уральского юридического института и УрФУ.

Также напомним, что в этот раз из-за пандемии коронавируса «Кросс нации» прошел в новом формате. Так, например, забеги начинались в разное время и в разных районах. В Екатеринбурге, например, было организовано для старта восемь площадок, на которых стартовали более восьми тысяч человек.