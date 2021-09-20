В ДТП с грузовиками на Пермском тракте погиб один человек, другой находится в коме

Авария произошла 19 сентября около 22:00 на 246 километре Пермского тракта. Фото: ГУ МВД по Свердловской области
На трассе «Пермь - Екатеринбург» столкнулись грузовики «КАМАЗ» и Scania. Обе машины были с полуприцепами, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.
- Водитель грузового автомобиля «КАМАЗ» с полуприцепом «Тонар», по предварительным данным, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства допустил выезд на встречную полосу, - говорится в сообщении.
Там «КАМАЗ» столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом Schmitz. Авария произошла 19 сентября около 22:00 на 246 километре Пермского тракта.
Водитель «КАМАЗа» имеет стаж вождения 19 лет. Фото: ГУ МВД по Свердловской области
В ДТП пострадал 50-летний водитель «КАМАЗа». Его доставили в больницу. Сейчас находится в коме. 54-летний водитель Scania погиб на месте. Также пострадал 30-летний мужчина-пассажир, который находился в спальном отделении грузовика Scania. Он получил травмы различной степени и находится в больнице.
Водитель «КАМАЗа» имеет стаж вождения 19 лет. При этом он восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2021 году. Водитель Scania имел стаж вождения 36 лет, к ответственности за нарушение ПДД в 2021 году он не привлекался. По факту ДТП проводится проверка.
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