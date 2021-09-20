В Нижнем Тагиле 62-летняя женщина перевела мошенникам почти 4,5 миллиона рублей

Женщина даже заняла миллион рублей у знакомых, чтобы перевести на счета мошенников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 62-летняя работница промышленного предприятия перевела мошенникам почти 4,5 миллиона рублей, общаясь с ними по телефону почти неделю. Женщина лишилась не только собственных сбережений, но и отдала злоумышленникам деньги, взятые в кредит и в долг у знакомых.

Мошенники сообщили тагильчанке, что неизвестный пытается оформить на нее кредит в банках Москвы. Женщина не усомнилась в словах звонивших, так как один из них представился сотрудником полиции и перевез звонок якобы на специалиста Центрального Банка.

- Пожилая женщина настолько доверилась мнимому специалисту банка, что, следуя ее инструкции, зашла в мобильное приложение банка и безоговорочно сделала все то, что та говорила, в результате чего с ее счета были списаны более 300 тысяч рублей, - рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». - В дальнейшем женщина обратилась в ближайший офис одного из банков, где ей одобрили кредит в размере 1 миллион 250 тысяч. Все деньги женщина перевела на указанный счет.

После этого женщина в разных банках оформила еще два кредита по миллиону и кредитную карту на 500 тысяч. Все эти деньги она снова переводила на указанные счета и номера сотовых телефонов. У знакомых женщина заняла около миллиона, при этом никому не объясняя для чего ей нужна такая большая сумма. Только после этого она поняла, что стала жертвой мошенников и пошла в полицию.

В МУ МВД России «Нижнетагильское» вновь напоминают, что ни сотрудники полиции, ни специалисты банков не информируют по телефону о состоянии вашего счета. Если звонящие настаивают на оформлении кредитов и перечислении денег на какие-то счета и номера телефонов, то это мошенники, о звонке которых нужно сообщить на линию 102.