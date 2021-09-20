Мэрия Алапаевска заплатит 200 тысяч рублей подростку, на которого упали футбольные ворота

Детская площадка, где произошел инцидент, является бесхозной
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Суд взыскал с мэрии 200 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу подростка, на которого упали футбольные ворота. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
- Установлено, что во время игры на подростка упали футбольные ворота, причинив ему телесные повреждения различной степени тяжести, - говорится в сообщении.
Мальчика доставили в больницу. Он проходил длительное лечение. По данным проверки, детская площадка, где произошел инцидент, является бесхозной. Также территории нет в реестре собственности Алапаевска.
Так как детская площадка никому не принадлежала, никто не следил за ее состоянием. Это создало угрозу безопасности детей. Прокуратура внесла представление главе администрации Алапаевска с требованием принять оборудование на площадке в муниципальную собственность.
Мэрия не стала устранять нарушения. Тогда прокуратура потребовала это в судебном порядке. Также прокуратура подала иск о взыскании с мэрии в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда. Решение пока не вступило в законную силу.
В 2019 году в Ивделе футбольные ворота насмерть придавили 14-летнего мальчика. По словам друзей, он качался на воротах и они не выдержали. А в 2016 году такой же инцидент произошел в Екатеринбурге на Уралмаше. 4-летний мальчик играл с отцом в футбол. Он далеко пнул мяч, папа пошел за ним. В это время ребенок обеими руками повис на перекладине ворот. Конструкция упала ребенку на живот.
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