Мэрия Алапаевска заплатит 200 тысяч рублей подростку, на которого упали футбольные ворота

Детская площадка, где произошел инцидент, является бесхозной Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Суд взыскал с мэрии 200 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу подростка, на которого упали футбольные ворота. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Установлено, что во время игры на подростка упали футбольные ворота, причинив ему телесные повреждения различной степени тяжести, - говорится в сообщении.

Мальчика доставили в больницу. Он проходил длительное лечение. По данным проверки, детская площадка, где произошел инцидент, является бесхозной. Также территории нет в реестре собственности Алапаевска.

Так как детская площадка никому не принадлежала, никто не следил за ее состоянием. Это создало угрозу безопасности детей. Прокуратура внесла представление главе администрации Алапаевска с требованием принять оборудование на площадке в муниципальную собственность.

Мэрия не стала устранять нарушения. Тогда прокуратура потребовала это в судебном порядке. Также прокуратура подала иск о взыскании с мэрии в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда. Решение пока не вступило в законную силу.

В 2019 году в Ивделе футбольные ворота насмерть придавили 14-летнего мальчика. По словам друзей, он качался на воротах и они не выдержали. А в 2016 году такой же инцидент произошел в Екатеринбурге на Уралмаше. 4-летний мальчик играл с отцом в футбол. Он далеко пнул мяч, папа пошел за ним. В это время ребенок обеими руками повис на перекладине ворот. Конструкция упала ребенку на живот.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка