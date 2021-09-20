В Свердловской области отопление подключено в 80% жилья

В 80% домах региона уже включили батареи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на утро, 20 сентября, отопление подключено в 80% многоквартирных домах. Среди объектов соцсферы батареи стали горячими в 97,5%. Полностью, по данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, включили тепло в 62 муниципалитетах.

- В целом по региону отапливается 74,4 миллиона квадратных метров жилья и 5 898 учреждений соцкультбыта: 1075 школ, 1679 детских садов, 1071 объект здравоохранения, 1124 учреждения культуры, 152 интерната и 797 прочих учреждений социальной сферы, - рассказали в департаменте информполитики региона.

В Екатеринбурге на 20 сентября отапливается 63,4% жилых домов и 93% объектов социальной сферы.

В Свердловской области отопительный сезон в этом году стартовал 15 сентября. Планируется, что до 1 октября тепло станет в домах всех уральцев.

Напомним, в этом году на подготовку к отопительному сезону было выделено более 7 миллиардов рублей.