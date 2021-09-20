На избирательных участках Свердловской области не хватило подарочных карт на всех пенсионеров

Всего ко Дню пенсионера в преддверии выборов было выпущено 700 тысяч подарочных карт Фото: Алексей БУЛАТОВ

На избирательных участках Свердловской области не хватило подарочных карт на всех желающих проголосовать пенсионеров. Как рассказали изданию TagilCity в Свердловском областном благотворительном фонде, карточек в качестве подарков ко Дню пенсионера не досталось некоторым пожилым людям 19 сентября - в последний день голосования.

Всего ко Дню пенсионера в преддверии выборов в Госдуму и Законодательное собрание Свердловской области было выпущено 700 тысяч подарочных карт номиналом в 150 рублей, которые можно потратить в «Пятерочке».

Продуктовые карты вручали вместе с бюллетенями для голосования и поздравительной открыткой.

Напомним, в Свердловской области начался подсчет голосов по итогам выборов в Госдуму и Законодательное собрание. По данным первых экзит-поллов, в региональный парламент проходят пять партий.