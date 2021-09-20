В Первоуральске сгорел садовый дом

Дом полностью сгорел Фото: МЧС по Свердловской области

В Первоуральске рано утром, 20 сентября, в одном из садовых товариществ на улице Емлина вспыхнул дом. По данным МЧС, огонь распространился на площади 36 квадратных метров.

- В 05:12 поступило сообщение о пожаре. В 05:21огонь локализован, в 05:25 открытое горение ликвидировано, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили через 20 минут после того, как потушили огонь. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и девять человек личного состава МЧС. О пострадавших не сообщается.

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