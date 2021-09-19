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Общество19 сентября 2021 23:57

На севере Свердловской области выпал снег

Ранее синоптики предупреждали о заморозках до -4
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Осадки наблюдаются под Нижним Тагилом и в Карпинском городском округе.

Осадки наблюдаются под Нижним Тагилом и в Карпинском городском округе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На севере Свердловской области выпал вновь выпал снег. Осадки наблюдаются под Нижним Тагилом и в Карпинском городском округе. По данным Уральского гидрометцентра, местами в регионе столбик термометра будет опускаться до -4 градусов. Заморозки прогнозируются в ночь на 21 сентября. Похолодание также придет в Челябинскую область и Пермский край.

- Ночью 20-21 сентября местами в Свердловской области и на Южном Урале, 20-23 сентября местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4°, - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

Напомним, что первый снег на Среднем Урале был замечен еще в первых числах сентября.