На севере Свердловской области выпал снег

Осадки наблюдаются под Нижним Тагилом и в Карпинском городском округе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На севере Свердловской области выпал вновь выпал снег. Осадки наблюдаются под Нижним Тагилом и в Карпинском городском округе. По данным Уральского гидрометцентра, местами в регионе столбик термометра будет опускаться до -4 градусов. Заморозки прогнозируются в ночь на 21 сентября. Похолодание также придет в Челябинскую область и Пермский край.

- Ночью 20-21 сентября местами в Свердловской области и на Южном Урале, 20-23 сентября местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4°, - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

Напомним, что первый снег на Среднем Урале был замечен еще в первых числах сентября.