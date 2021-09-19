«Автомобилист» уступил ЦСКА в домашнем матче КХЛ

Фото: ХК «Автомобилист»

Екатеринбургский «Автомобилист» уступил ЦСКА в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ. Судьба матча решалась в овертайме. Ключевой момент произошёл за две минуты до его окончания, когда хозяева остались в меньшинстве, а «армейцы» этим воспользовались. Гости вывели на бросок Григоренко, который и принёс своей команде победу.

2-3 – «Автомобилист» набирает первое очко в домашних матчах нынешнего сезона, но пока идёт без побед на родном льду.

Сергей Фёдоров, главный тренер ХК ЦСКА:

- Хороший матч. Очень хорошая команда «Автомобилист», очень хорошо её знаю, знаю, как работает Билл Питерс. Напряжённый матч. К сожалению, не получилось у нас того начала, о котором мы разговаривали с ребятами. Я доволен, что нам хватило времени сравнять счёт. Спецбригады у той и у другой команды работали по полной. Рад, что мы победили. Пацаны проявили характер. Поздравляю их с этим. Не могу не отметить соперника. Очень хорошая команда, очень любит играть с шайбой и может это делать, играет очень правильно с шайбой. Думаю, мы получили огромный опыт, особенно наши молодые игроки. Хотя, может быть, они не участвовали во всём третьем периоде, но такие игры нас сплачивают.

Билл Питерс, главный тренер ХК «Автомобилист»:

- Могу отметить, что мы хорошо начали эту встречу, повели в самом начале игры. К сожалению, не удалось продолжить играть также до конца.