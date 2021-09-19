Среди победителей – учителя начальных классов, русского языка и литературы, истории и обществознания, биологии, географии, химии, иностранного языка и информатики. Все они к своему профессиональному празднику получат денежную премию, которая не облагается налогом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лучшие учителя Среднего Урала получат премии по 200 тысяч рублей. По данным департамента информационной политики, 29 педагогов получат вознаграждение к профессиональному празднику.

В этом году во всероссийском отборе участвовали 106 учителей из более чем 30 муниципалитетов. Победителей определяло федеральное жюри в составе экспертов в сфере образования, общественных деятелей и представителей родительского сообщества.

Лучшими на российском уровне признаны учителя из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новоуральска, Асбеста, Берёзовского, Богдановича, ЗАТО Свободный, Лесного, Кушвы Первоуральска, Сухого Лога, Тавды и Артинского городского округа. В их числе и два педагога из сельских школ.

- Это достойный результат, подтверждающий уровень и качество образования в наших школах. Важно, что для участия в конкурсе необходимо было предоставить не только подтверждения профессиональных достижений, но и отзывы учеников, - сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.